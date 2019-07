Groene Peter Sagan exclusief te bewonderen in Etten-Leur

Video Belgisch talent Evenepoel toont klasse met solo in Adriatica Ionica

27 juli Het Belgische wielertalent Remco Evenepoel heeft in de tweede editie van de rittenkoers Adriatica Ionica opnieuw zijn klasse laten zien. De 19-jarige Belg van Deceuninck - Quick-Step kwam na een heuvelrit over ruim 200 kilometer alleen aan in Cormòns. De eerste groep achtervolgers finishte op meer dan twee minuten. Zijn ervaren ploeggenoot Philippe Gilbert won de sprint om plaats twee voor de Nederlander Maurits Lammertink.