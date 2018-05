Greipel spurt naar zege in Ronde van België

Giro Vierde ritzege sprintko­ning Viviani, probleemlo­ze dag Dumoulin

17:22 Elia Viviani eeft de 17de etappe in de Giro d'Italia gewonnen. De Italiaan met al drie etappezeges op zak was andermaal de sterkste in de massasprint. Danny van Poppel werd vierde en Tom Dumoulin beleefde een probleemloze dag.