Grafhekel aan massasprints

Wild schrijft Driedaagse Brugge-De Panne op haar naam

28 maart Kirsten Wild heeft de Driedaagse Brugge-De Panne gewonnen. De Nederlandse wielrenster van WNT-Rotor won de eendagskoers over 134,4 kilometer uit de World Tour in de massasprint. Het was 1-2 voor Nederland omdat Lorena Wiebes van Parkhotel Valkenburg als tweede eindigde. Zij bleef de Belgische Lotte Kopecky nipt voor. Marianne Vos werd tiende.