Gougeard niet in de problemen in slotrit Circuit Cycliste Sarthe

Kittel: Ik ga door een moeilijke tijd heen

9:53 Is de toptijd van Marcel Kittel definitief voorbij? Nadat de Duitse topsprinter van Katusha-Alpecin woensdag in de Scheldeprijs, een koers die hij won in 2012, 2013, 2014, 2016 en 2017, al ver voor de sprint uit het wiel werd gereden, breekt menigeen het hoofd over de vraag of de bijna 31-jarige coureur wel op tijd klaar is voor de Ronde van Frankrijk.