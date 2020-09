Gouden wielergeneratie nadert einde: ‘Moeten beseffen dat dit wel extreem is’

Podcast WK-pod­cast | 'Het gaat nu al 5 minuten over Van der Poel’

27 september Vandaag het WK bij de mannen. De wedstrijd die Thijs het leukst vindt, misschien op de Ronde van Vlaanderen na. Maar dan toch het WK het leukst. Wie zijn de favorieten op het rondje in Imola en wat kunnen de Nederlanders? En ja, het gaat ook nog even over Van der Breggen en de schitterende dubbel tijdens dit WK in Italië.