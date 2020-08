Goednieuwsshow voor Europees kampioene Van Vleuten: ‘Lekker doorgaan zou ik zeggen’

Door Ad Pertijs



Het was een mooie dag voor Annemiek van Vleuten, vandaag in het Bretonse land. De 37-jarige wereldkampioene liet niet alleen weten nog twee jaar door te gaan met koersen. Ook sijpelde het nieuws door dat ASO vast van plan is in 2022 de Tour voor vrouwen nieuw leven in te blazen. En of dat allemaal nog niet mooi genoeg was, stond ze ’s middags in Plouay als nieuwe Europese kampioene te stralen op het podium.



,,Daar ben ik blij mee”, zegt Van Vleuten echter eerst en vooral over de terugkeer van Tour Feminin. Een nieuwe uitdaging ligt in het verschiet voor de vrouw, die volgens velen geen gek figuur zou slaan tussen de profs. De Europese titel was één van de weinige prijzen die ze nog niet had gewonnen in haar indrukwekkend op gang gekomen carrière. Het wegwerken van dat vlekje wilde ze op de eerste plaats niet zien als weer een sterk staaltje van haar eigen kunnen. Eerder als het resultaat van de dominantie van het Nederlandse vrouwenwielrennen.

,,We stonden vandaag met een dreamteam aan de start. Ik ben er zo trots op dat we het samen hebben gedaan”, benadrukte Van Vleuten na afloop van de race. Sterker nog. ,,We hadden afgesproken dat Anna van der Breggen en ik zouden proberen de koers zo hard mogelijk te maken. Om zo iets op te zetten voor de andere rensters in de ploeg.” De microfoon van de televisiemotor ving wat dat betreft in koers een aardig gesprekje op met Chantal Blaak. ,,Op de top volle bak en jij gaat winnen hè”, gaf ze Blaak in de finale mee toen de twee in de kopgroep moesten zien af te rekenen met de Italiaanse Elisa Longo Borghini en de Poolse Katarzyna Niewiadoma.

Van Vleuten leidt de dans voor Longo Borghini, Niewiadoma en Blaak.

Normaal zijn die twee meiden behoorlijk rap aan de meet en op het einde legde Borghini er juist behoorlijk de zweep over. Blaak kraakte. Van Vleuten niet. In de sprint rekende ze ook nog eens vakkundig af met de Italiaanse. ,,Ze is gewoon te sterk”, zo legde Longo Borghini zich zonder mokken neer bij de tweede plaats. Verliezen van Van Vleuten is inmiddels voor niemand en op welk parkoers dan ook geen schande meer. ,,Hoe snel je ook bent, na zo’n zware koers gelden er toch weer andere wetten”, zo stond bondscoach Loes Gunnewijk er niet van te kijken hoe Van Vleuten de klus klaarde. ,,Annemiek pakte het slim aan en heeft de taaiheid om zo’n sprint te winnen.”

Nieuwe ploeg

Als het om Van Vleuten gaat staat Gunnewijk inmiddels van niks meer te kijken. Ook niet dat ze nog twee jaar doorgaat. ,,Dit is haar niet zo maar komen aanwaaien allemaal. Als je er dan nog zoveel plezier in hebt en het gaat nog goed, dan moet je vooral lekker doorgaan, zou ik zeggen.”

De wereldkampioene kon dat laatste alleen maar beamen. ,,Ik hoop dan ook tot november de hele racekalender te kunnen afwerken.” Om te beginnen met La Course en de Giro. Uiteindelijk liet ze iedereen in Plouay met slechts één vraagteken achter. ,,Mijn contract bij Mitchelon Scott loopt af. Ik kan alleen nog niet zeggen bij welke ploeg ik ga tekenen”, zo houdt de wereldkampioene de spanning er nog een beetje in.

Annemiek van Vleuten met het goud om haar nek.