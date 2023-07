Giro Donne welkom lichtpuntje voor Fem van Empel: ‘Uiteindelijk heb ik een half seizoen weggegooid. Qua prestaties en hoe ik me voelde’

Met een elfde plaats op zak kwam Fem van Empel maandagmiddag thuis van de Giro Donne. Daarmee verraste ze zichzelf ‘wel een beetje’ na voorjaar dat niet liep zoals ze het gewild had. ‘Het is fijn wanneer je jezelf weer een beetje terug voelt.’

Nadat Fem van Empel begin dit jaar in Hoogerheide op indrukwekkende wijze de wereldtitel veldrijden had veroverd, zagen velen haar in het voorjaar al de Waalse Pijl winnen. Het liep anders. Heel anders.

,,Er zijn na dat WK wat dingen tussen gekomen die mij geen goed hebben gedaan”, zo vat het 20-jarige multitalent uit Den Dungen haar in duigen gevallen voorjaar nog het meest diplomatiek samen. Een zitvlakblessure werd door de renster en haar ploeg Jumbo-Visma het meest naar voren geschoven als de kern van het probleem.

Onderhuids speelde er meer

Onderhuids speelde er volgens Fem van Empel veel meer. Vooral het feit dat ze ‘vanuit de ploeg’ de samenwerking met haar trainer Ashwin van Oorschot moest opgeven, zorgde voor veel frustratie op het zowel het fysieke als mentale vlak. ,,Uiteindelijk heb ik daardoor qua prestaties een half jaar weggegooid. En ook qua hoe ik me voelde.”

Het beleid van de ploeg is één, haar belang om met Van Oorschot te kunnen werken is van een andere orde. ,,Ik vind het lastig”, zegt ze. ,,Het ging goed. Waarom zou je dan veranderen. Afscheid nemen van Aschwin heeft me in ieder geval geen goed gedaan. Temeer omdat ik weet hoe goed ik ga op iemand die ik vertrouw. Dat is met Aschwin het geval.”

Ze geeft aan dat het niet het enige is dat mis is gegaan dit voorjaar. ,,De blessure aan mijn zitvlak (door een verandering van positie op de fiets), nauwelijks rust genomen na de cross, het was een intense winter. Het kwam allemaal samen en dat werd me fysiek en mentaal allemaal te veel.”

Helemaal omdat Van Empel een winnaar is. Ze zag haar concurrentes uit het veld (Puck Pieterse en Shirin van Anrooij) schitteren op de mountainbike en op de weg. ,,Natuurlijk wilde ik dat ook. Wat zij doen moet ik ook kunnen. In mijn achterhoofd wist ik nu dat ik niet mee zou doen vooraan. Normaal sta ik al niet met die mindset aan de start. Kun je nagaan.”

De oude Van Empel

En toen kwam de Giro Donne. Van Empel begon er vorige week weer een beetje op de oude Van Empel te lijken. ,,Ja, het begint weer te komen”, grijnst ze. Een opluchting na alles wat er dit seizoen is gebeurd? ,,Niet per se. Het is wel een beetje een lichtpuntje, waarvan ik me afvroeg of het nog zou gaan branden. Dus ja, ik heb mezelf verrast.” Met een reeks top-10 plekken in de etappes, een elfde plaats in het algemeen klassement, een vierde plek in het bergklassemente en tweede in het jongerenklassement in een Giro Donne die volgens winnares Annemiek van Vleuten zwaarder was dan gedacht, is het volgens Van Empel ‘fijn dat je jezelf weer een beetje terug voelt’ op en naast de fiets. ,,En dan te bedenken dat ik op het einde niet echt uitgeput was.”

De komende twee weken pakte ze de rust die ze na het WK had moeten nemen. ,,Zeven dagen zonder fiets en dan rustig weer opbouwen. Misschien rijd ik nog een paar koersen op de weg, daarna gaat de focus op het veldrijden.”

En die zitvlakblessure? ,,Nergens last meer van. Mijn zadel is anderhalf centimeter lager gezet en daarmee is alles opgelost.”

Volledig scherm Zo werd Fem van Empel begin februari wereldkampioene veldrijden. Na het crossseizoen ging er van alles mis. © Photo News/Cor Vos