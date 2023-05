Giro d’Italia | Vijftien ploegen bekend voor Ronde van Italië, zeven Nederlanders zeker van deelname

Hoe mentale hulp Demi Vollering onoverwin­ne­lijk maakte: ‘Ik was altijd bang om te verliezen’

Ze was al goed, maar Demi Vollering (26) is op dit moment dé ster van het Nederlandse vrouwenwielrennen. Ook in de Waalse Pijl is ze oppermachtig. Over hoe ze een completer mens én een completere renster werd. ,,Koersen is óók een mentale sport.’’