Giro 2018 begint met tijdrit in Jeruzalem

De Ronde van Italië begint volgend jaar met een individuele tijdrit door Jeruzalem. De renners rijden op vrijdag 4 mei over een bochtig parcours van 10,1 kilometer door de oude stad.

De organisatie van de Giro meldde bij de presentatie van het routeschema dat de tweede en derde etappe eveneens in Israël worden verreden: eerst een vlakke rit over 167 kilometer van Haifa naar Tel Aviv en daarna een heuvelachtige etappe over 226 kilometer van Be'er Sheva naar Eilat.

Het is voor het eerst in de geschiedenis dat één van de drie grote wielerrondes buiten Europa start. Tweevoudig Girowinnaars Alberto Contador en Ivan Basso waren bij de presentatie aanwezig. De Giro van 2018 duurt van 4 tot en met 27 mei.

Het is nog niet bekend of Tom Dumoulin, dit jaar winnaar van de Ronde van Italië, in de komende editie weer meedoet.