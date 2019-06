Gilbert ontgoocheld over zijn afwezigheid in Tour-selectie Quick-Step

Annemiek van Vleuten soeverein naar titel bij NK tijdrijden

14:15 Annemiek van Vleuten is in Ede opnieuw Nederlands kampioen tijdrijden geworden. De Wageningse was oppermachtig en legde het parcours tussen Ede en Otterlo af in 29 minuten en 14 seconden. Ze bleef daarmee Ellen van Dijk en Anna van der Breggen grote voorsprong voor. Van Dijk gaf ruim anderhalve minuut toe, Van der Breggen bijna twee minuten.