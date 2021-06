Ghys klopt Evenepoel in Ronde van België, Bauhaus wint eerste rit in Slovenië

De laatste 18 kilometer was het vooral Evenepoel die het tempo bepaalde met zijn landgenoten Campenaerts, Ghys en Gianni Marchand in zijn wiel. Campenaerts moest de koplopers laten gaan en in de sprint was Ghys zijn medevluchters te snel af. ,,Het plan was om mee te zitten in de vlucht en de koers kwam voor mijn eigen deur langs, dus ik had echt motivatie om mezelf te tonen”, zei Ghys, die als baanwielrenner namens België naar de Spelen gaat. ,,We hadden een goede verstandhouding in de kopgroep en ik kon me nog een beetje sparen. Opeens zag ik Remco komen en ik kreeg de opdracht zijn wiel te houden. Ik had bijna krampen, maar wist dat als ik de kasseienstrook zou overleven, ik een kans zou hebben. Gelukkig trok hij niet door.”