Gerrie van Gerwen meldt zich als kandidaat voorzitter weer aan front: ‘Ze willen iemand uit de kern van de sport’

Hij is net terug van een ritje met de toerclub die zijn naam draagt: de WTC Gerrie van Gerwen. ,,Het was de bedoeling dat we vandaag 80 kilometer zouden pakken. Het werden er 110." Niet dat hem dat is aan te zien. Fris gedoucht en strak in het vel schuift de 67-jarige Van Gerwen thuis in Sint-Oedenrode aan voor het gesprek over zijn mogelijke terugkeer in de wielersport. Over de gooi naar het voorzitterschap van de KNWU. Over de nimmer aflatende stroom van ideeën die op komen borrelen. Over alles wat hij al gedaan heeft binnen de sport. Hij was profwielrenner ('Wel een kleine'). Hij zette in de tachtiger jaren 'een soort pensioenfonds' op voor beroepsrenners, hij richtte de vereniging van cyclocross-organisaties (AIOCC Cross) op. Hij hervormde het veldrijden. Hij was de onbezoldigde adviseur van UCI-voorzitter Hein Verbruggen ('Mijn mentor'). Hij bouwde Cycling Service uit tot een internationaal toonaangevend makelaarsbureau. En hij was enkele jaren directeur-eigenaar van de Duitse World-Tourploeg Milram. Sinds 2012 volgt hij de sport vooral vanaf de zijlijn.