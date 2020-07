Geheime bijeenkomsten en bloedige oorlog op Tourberg Mont Aigoual

podcastWaar de Mont Aigoual op 3 september een gevecht op leven en dood kan opleveren tussen de klassementsrenners van de Tour de France, werd dat gevecht in het begin van de achttiende eeuw al letterlijk gevoerd. Kleine bendes van lokale inwoners verzetten zich op en rond de berg met hand en tand tegen de legers van de oppermachtige Zonnekoning Lodewijk de 14de. ,,Het was een echte guerrilla, met alle wreedheden en hinderlagen die daarbij hoorden.’’

Dat zegt historicus Philippe Chambon in podcastserie Le Cycliste. De boeren uit de Cevennen, de Zuid-Franse streek waarin de Mont Aigoual ligt, namen het tussen 1702 en 1705 op tegen de ruim 20.000 soldaten van het leger van de Zonnekoning. Lodewijk de 14de had het protestantisme verboden, juist het geloof dat de inwoners van de Cevennen massaal aanhingen. De jongeren uit de regio pikten het niet en een paar duizend van hen gingen de strijd aan: niet op open velden, maar in de dichte bossen van de Cevennen. Ze kenden elk geitenpadje uit hun hoofd en lieten de soldaten van de koning veelal in de val lopen.

Benieuwd hoe de oorlog verliep en hoe het is afgelopen met Henri Castanet, de bendeleider op en rond de Mont Aigoual? Luister hieronder dan naar de derde etappe van podcastserie Le Cycliste:

In Le Cycliste gaan Jerry Huinder en Kees Graafland op zoek naar de verhalen op en rond de Mont Aigoual, de illustere berg in de Cevennen die uitvoerig wordt beschreven in het boek De Renner van Tim Krabbé en die dit jaar als finish dient voor de zesde etappe van de Tour de France. Jerry en Kees fietsen de laatste 50 kilometer van de etappe en praten ondertussen met de mensen die er werken en wonen. Ze omschrijven wat ze tegenkomen en vertellen wat er nou zo leuk is aan wielrennen.

De derde etappe van de podcastserie staat nu online. Daarin dompelen Jerry en Kees zich onder in de geschiedenis van de bloedige godsdienstoorlog in de Cevennen. Die oorlog, die ook werd uitgevochten op de Aigoual, ging gepaard met veel bloedvergieten en vele wreedheden.

Ondertussen kwam de protestantse bevolking in het geheim bijeen. Ze knikten dan wel naar de soldaten om te zeggen dat ze braaf katholiek waren geworden, maar stiekem bleven ze het protestantisme aanhangen. In bossen, langs rivieren en op de Mont Aigoual kwamen ze samen om naar predikanten te luisteren en te zingen. Soms hadden ze bij aankomst een munt bij zich die ingeleverd moest worden. Wie geen munt had, was een verrader in dienst van de koning.

In aflevering drie van Le Cycliste fietsen Jerry en Kees langs de rivier de Hérault. Door de vallei gaat het richting het plaatsje Le Vigan. Het is vrij vlak. De voet van de Mont Aigoual nadert, de finale van de Tourettappe naar de top van de berg staat op het punt van beginnen. Kees verschuilt zich in het wiel van Jerry.

Volledig scherm Het parcours van de zesde Touretappe van Le Teil naar de Mont Aigoual. Jerry Huinder en Kees Graafland fietsen de finale van die etappe, de laatste 50 kilometer. © Tour de France

