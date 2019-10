Geen Ronde van Californië in 2020

COLUMN Petje af voor wielerman­nen als Rein

28 oktober Nog even en dan is het 70 jaar geleden dat Wim van Est met zijn gele trui op de Aubisque het ravijn in kukelde. Rein Lambregts kan er over vertellen alsof het de dag van gisteren was. De Oosterhouter bijt zich al jaren vast in de historie van de regionale wielersport. Thuis op zolder heeft hij een museum ingericht dat alleen per vlizotrap te bereiken is en in de boekenkast staat een reeks naslagwerken over West-Brabantse Tourrenners, West-Brabantse kampioenen en de Gouden Jaren Vijftig van de West-Brabantse Wielersport.