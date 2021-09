Geen dorpsfeest, toch koers: Geert Zaal wint ‘sobere’ editie Hart van Gilze

Geslaagde ‘andere’ editie

,,We kijken terug op een geslaagd wielerweekend", zegt Bas Cornelissen namens de organisatie. ,,Ook al was het dit jaar anders en hebben we het dorpsfeest in het centrum gemist, de positieve reacties van de renners en ploegen maakten veel goed. In juni volgend jaar maken we er weer een volwaardig evenement van.”