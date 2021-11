Gebroken ribben en klaplong voor Mark Cavendish na zware val

De 36-jarige Cavendish, die afgelopen zomer vier etappes won in de Tour de France, kwam in de zesdaagse van Gent van hoog in de baan ten val. ,,Dat zijn meestal de slechtste valpartijen", zei ploeggenoot Iljo Keisse, die na de val van zijn partner alleen verder moest. Ook de Deen Lasse Norman Hansen was betrokken bij de val. Hij klaagde over pijntjes maar kon de baanwedstrijd wel vervolgen. Cavendish werd per brancard van de wielerbaan afgevoerd naar het ziekenhuis.