Gaviria verslaat Sagan in eerste etappe in Californië

Lorena Wiebes in de voetsporen van haar idool Marianne Vos

12 mei Dat Lorena Wiebes een eindschot in huis heeft, liet ze al zien bij de junioren. Het is ook het wapen waarmee ze zaterdagmiddag haar eerste wedstrijd bij de profs won. In Wijk en Aalburg was ze op het einde van de 12de 7 Dorpenomloop de snelste in de massasprint. Het achttienjarige Parkhotel-talent uit Mijdrecht liet Jip van den Bos en Marjolein van 't Geloof achter zich. Monique van de Ree viel met haar vierde plaats net naast het podium.