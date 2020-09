Gaviria sprint in Ronde van Toscane naar zesde seizoenszege

De Australiër Robert Stannard eindigde als tweede en de Brit Ethan Hayter kwam als derde over de streep.



Een vroege vlucht van acht renners bepaalde een groot deel van de wedstrijd. In de slotfase volgde een hergroepering waarna het peloton in volle vaart op de finish afging. Gaviria zette zijn eindsprint vroeg in en liet zich niet meer achterhalen. Het was zijn zesde overwinning in dit seizoen.