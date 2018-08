Gaviria maakt in België rentree na opgave in Tour

Démare blijft maar winnen

18:40 Wielrenner Arnaud Démare rijgt in de Tour du Poitou-Charentes de zeges aaneen. De Franse ploeggenoot van Ramon Sinkeldam bij Groupama-FDJ was al drie keer de beste in de drie etappes die in een massasprint waren geëindigd. In de vierde etappe, een individuele tijdrit, ging hij er ook met de ritzege vandoor.