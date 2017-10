Gaviria klopt Groenewegen in China

Kelderman en Poels als kopmannen naar China

18 oktober Team Sunweb schuift Wilco Kelderman naar voren als kopman in de Ronde van Guangxi, de laatste wedstrijd van dit jaar in de WorldTour. De ploegleiding denkt dat de nummer vier van de Ronde van Spanje hoog kan eindigen in de zesdaagse rittenkoers in China. Team Sky zet in op Wout Poels, de meesterknecht die Chris Froome aan de eindzege hielp in de Vuelta en zelf als zesde eindigde.