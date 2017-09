Gaat Peter Sagan voor drie op een rij in Bergen?

Peter Sagan kan vandaag in Noorwegen historie schrijven door als eerste wielrenner drie keer op rij de regenboogtrui te veroveren. De Slowaakse wielrenner behoort opnieuw tot de favorieten voor de titel in de wegwedstrijd, al verkeert hij naar eigen zeggen niet in topvorm als gevolg van een griepje. De koers over 267,5 kilometer begint rond 10 uur in Øygarden, een stadje ten noorden van Bergen.



Na een aanloop van zo'n 40 kilometer arriveren de renners op het parcours in en om Bergen. Ze leggen daar twaalf rondjes van ruim 19 kilometer af, met onderweg steeds een klimmetje: Salmon Hill, met een gemiddeld stijgingspercentage van 6,4 procent.



Sagan veroverde de afgelopen twee jaar in Richmond (2015) en Doha (2016) de wereldtitel. De 27-jarige Slowaak staat nu weer op het lijstje met favorieten, samen met onder anderen Michael Matthews, Greg Van Avermaet en de Noren Edvald Boasson Hagen en Alexander Kristoff. De Nederlandse ploeg bestaat uit negen renners, onder wie de kersverse wereldkampioen tijdrijden Tom Dumoulin.



Chantal Blaak pakte gisteren de regenboogtrui bij de vrouwen, nadat Annemiek van Vleuten al de tijdrit had gewonnen.