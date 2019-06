Gaat Dumoulin de Tour halen? En zo ja, in welke conditie?

Arvid de Kleijn spurt naar de zege in Gilze; Alex Richardson eindwin­naar Holland Cup

16 juni Arvid de Kleijn wint de Midden-Brabant Poort Omloop. De 25-jarige renner van Metec was in Gilze de snelste in de massaspurt van de 1.2-wedstrijd. ,,Op het einde maakte ik nog wel een schakelfout. Ik stond te zwaar en kwam 150 meter voor de streep daarom voor mijn gevoel maar langzaam over de renner voor me", zo keek de man uit Herveld terug op de ontknoping van de koers.