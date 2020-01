Gaat Alvarado springen? Hoe fit is Vos? Zondag de antwoorden op het vooraf spannendste NK veldrijden

NK veldrijden rucphenOp het NK veldrijden in Rucphen is het zondag vooral uitkijken naar de titelstrijd bij de vrouwen. Dat wordt een titanenstrijd tussen drie jonkies en twee dertigers. Oftewel Ceylin Alvarado, Annemarie Worst en Yara Kastelijn versus Lucinda Brand en Marianne Vos.

Volledig scherm Ceylin Alvarado wipt haar fiets tijdens de training op het NK parkoers over de balken. Durft ze dat zondag op tijdens de titelstrijd ook te doen? © Pix4Profs / Joris Knapen

De vier eerstgenoemden wonnen dit seizoen tezamen achttien van de 21 gereden grote crossen (wereldbeker, superprestige, DVV trofee en EK). Alvarado voert sinds kort niet voor niets de wereldranglijst aan. De 21-jarige Rotterdam won de meeste crossen van de vijf top-favorieten. Maar daarvoor had ze meestal wel een solo nodig. De verwachting is dat de vijf zondag in Rucphen een interval-parkoers wacht, waarop ze elkaar lastig uit wiel kunnen rijden. In de spurt zou Vos daarom zo maar naar een volgende titel kunnen rijden.

De grote vraag vooraf is echter hoe fit ze is. Ze zegde in aanloop naar het NK niet voor niets de DVV-cross in Brussel over. Trainer Louis Delahaye verzekert echter dat de Brabantse weer helemaal in orde. Het was volgens hem meer uit voorzorg dat het beter was om niet in Brussel te rijden.

De andere grote vraag is of Ceylin Alvarado zondag al rijdend over de balken durft te springen. Geen van de vijf favorieten heeft dat tot dusverre gedaan in een wedstrijd. Voorlopig zijn Aniek van Alphen en juniore Puck Pieterse de enige die die techniek beheersen en uitvoeren.

In Rucphen liggen de balken vlak voor de laatste bocht richting de finish. Daarnaast zijn ze niet zo hoog als de meeste andere planken die renners tegenkomen in de cross. Woensdag durfde Alvarado het daarom aan om de balken te springen. Na enkele pogingen lukte het haar om er rijdend over heen te komen. ,,Het hoogtepunt van het jaar nu al", jubelde ze lachend. Of ze het zondag ook durft te doen in de volle finale, is nu de vraag. Het kan in ieder geval de ultieme poging zijn om een eindsprint met Vos, Brand, Kastelijn en Worst te ontlopen.

Het NK voor de vrouwen begint zondag om 15.15 uur en wordt live gestreamd op deze website.