Gaan tegenpolen Van Vleuten en Van der Breggen samenwerken?

Door Pim Bijl



,,Hé, Annie!” riep Annemiek van Vleuten maandagmiddag. Anna van der Breggen oogde verrast na die hartelijke ontvangst. Van Vleuten, voordat ze haar stoel vrijmaakte voor Van der Breggen: ,,Ze zullen het bij jou ook wel proberen. Maar deze persconferentie gaat over de tijdrit.”



In het kwartier daarvoor had Van Vleuten met journalisten hartstochtelijk gesproken over haar voorbereiding op deze WK. Maar zodra verslaggevers over de wegkoers begonnen, trapte ze resoluut op de rem. Dát was voor later in de week, eerst de tijdrit. Van der Breggen ging vervolgens wél in op vragen over haar en Van Vleuten. ,,Al heel vaak is mij gevraagd: word jij of Annemiek wereldkampioen? Dat slaat nergens op. Als het zo simpel zou zijn…”