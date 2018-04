Fuglsang boekt fraaie zege in bergrit Ronde van Romandië

Pieters tweede in proloog Luxemburg

27 april Wielrenster Amy Pieters heeft net naast de winst gegrepen in de proloog van het Festival Elsy Jacobs, een driedaagse rittenkoers door Luxemburg. De 26-jarige Pieters, onlangs winnares van de Healthy Ageing Tour door Groningen, moest in de proloog over 2,8 kilometer door Cessange een halve seconde toegeven op de Duitse Lisa Klein.