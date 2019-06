Froome op intensive care nadat hij met 54 kilometer per uur tegen muur klapte

,,Hij is geopereerd om de eerste fase van zijn herstel zo goed mogelijk te laten verlopen”, vertelt Team Ineos-ploegleider Dave Brailsford aan de BBC. ,,Het is wel zorgwekkend, daar bestaat geen twijfel over. Hij is er niet goed aan toe. Je hebt crashes en je hebt zware crashes. Dit was een zware.”

Froome verkende gisteren met Wout Poels de tijdrit in de Dauphiné toen hij tijdens een afdaling zijn neus wilde legen. ,,Hij gaf dat aan bij Wout. Haalde zijn hand van het stuur en toen kwam er een windvlaag. Hij verloor de controle en klapte meteen tegen een muur van een huis aan. We hebben naar zijn data gekeken. Hij ging van een snelheid van 54 kilometer per uur in één keer naar stilstand.”



De 34-jarige Froome zou in juli voor zijn vijfde eindoverwinning van de Tour de France gaan. ,,Maar hij moet zich nu volledig focussen op zijn herstel. Ik heb gezien hoe hard hij heeft gewerkt. Hoeveel hij heeft opgeofferd om deze Tour te winnen. Hij was hard op weg en in enorm goede vorm”, vertelt Brailsford.