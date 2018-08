Froome: Mij krijg je niet snel kwaad

De Britse wielrenner van Team Sky won drie grote rondes en eindigde achter ploeggenoot Geraint Thomas en Tom Dumoulin als derde in de laatste Tour. Door de slepende salbutamolzaak, waarin hij vlak voor het begin van de Ronde van Frankrijk werd vrijgesproken, kreeg hij echter ook veel kritiek. Vooral de vijandige houding van het Franse publiek viel hem soms zwaar. ,,Maar er is veel nodig om mij kwaad te krijgen", liet hij bij Sporza weten.



Froome toonde zelfs enig begrip voor de negatieve reacties. ,,Die mensen zijn opgehitst door wat er in de pers is verschenen. Ik ben ook nooit bang geweest. De dingen die ik zag weerspiegelen volgens mij ook niet hoe Frankrijk echt is. Het is een minderheid die zich zo gedraagt. Ik hou nog altijd van het land. Ik woon er zelfs. Anderzijds kan er meer gedaan worden om duidelijk te maken dat we als sport sommige zaken niet tolereren. Als je in het voetbal het veld oploopt en een speler duwt, beland je in de cel. Waarom wordt dat in het wielrennen dan gedoogd?''