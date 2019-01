Froome en Thomas opnieuw samen naar de Tour

,, Het is een moeilijk besluit geweest waar in 2019 de focus op te leggen, zeker met de zege van de Giro vorig jaar en de geweldige tijd die ik daar met het team heb gehad. Voor 2019 is mijn nummer één doel echter de Tour de France", zegt Froome. ,,Het was zeker een lastige beslissing om mijn roze trui niet te verdedigen, maar met de Tour als belangrijkste doel is het beter de Giro over te slaan.”



Froome pakte met een ultieme aanval in de negentiende etappe van de Ronde van Italië het roze en hield Tom Dumoulin af van een tweede zege op rij in de Giro. De Nederlandse Giro-winnaar van 2017 liet in december weten zich in 2019 eerst op de Ronde van Italië te richten en wellicht daarna ook te starten in Tour. In 2018 eindigde de kopman van Sunweb in beide ronden als tweede.