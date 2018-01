Friesland aast op start van Tour, Giro of Vuelta

Slagter derde in Tour Down Under, eindzege voor Impey

21 januari De Zuid-Afrikaanse wielrenner Daryl Impey heeft de Tour Down Under op zijn naam geschreven. Hij was na zes etappes net iets sterker dan de Australiër Richie Porte, die als tweede eindigde in dezelfde tijd. De Nederlander Tom-Jelte Slagter behaalde een keurige derde plaats in de eerste koers van dit jaar uit de WorldTour. Hij gaf zestien seconden toe op Impey.