Fraile sprint naar zege in Romandië, Roglic nieuwe leider

Marco Minnaard (Wanty-Group Gobert) vormde al vroeg in de etappe samen met Remy Mertz (Lotto-Soudal), Alexis Gougeard (AG2R), William Clarke (EF Education First-Drapac) en Antoine Duchesne (Groupama-FDJ) de vroege vlucht van de dag in de rit over 166,6 kilometer van Fribourg naar Delémont.



De kopgroep van vijf kreeg een voorsprong van maximaal zo'n vijf minuten, maar op het lokale parcours in Delémont -met twee lastige heuvels- kwam het peloton snel dichterbij. Op 23 kilometer van de finish gooide vluchter Gougeard het tempo de hoogte in, waarna enkel Minnaard kon volgen.



Op het moment dat Gougeard versnelde, deed Thomas de Gendt dat in het peloton. De Belg ging duidelijk een stuk sneller dan de Fransman, maar zijn aanval werd geneutraliseerd door het uitgedunde peloton. Daar zat klassementsleider Matthews niet bij. De Australiër van Team Sunweb won gisteren de proloog, maar moest de toppers laten gaan toen Steven Kruijswijk het tempo ging bepalen voor favoriet Primoz Roglic.