Fernando Gaviria verkast naar Movistar: ‘Zeer prestigieuze ploeg’

Annemiek van Vleuten grijpt op 40ste verjaardag naast zege in Romandië, Fer­rand-Pré­vot wint ook WK gravel

Annemiek van Vleuten heeft op haar 40e verjaardag net naast de zege in de koninginnenrit in de Ronde van Romandië gegrepen. De Nederlandse eindigde in de tweede etappe, over 104,5 kilometer van Sion naar Thyon 2000, als tweede achter de Zuid-Afrikaanse Ashleigh Moolman-Pasio.

8 oktober