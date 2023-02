Fem van Empel sluit topseizoen in stijl af met imposante zege in Brussel: ‘Ik ben verrast’

De renster van Jumbo-Visma verdedigde in de slotwedstrijd een comfortabele voorsprong van 1 minuut en 49 seconden op Lucinda Brand. Van Empel ging er na de start gelijk vandoor en kreeg Brand mee in haar wiel. Ceylin del Carmen Alvarado, de nummer 3 van het klassement en al drie keer winnares in Brussel, vond dat er sprake was van een valse start. Ondanks protesten van de Rotterdamse greep de wedstrijdleiding niet in. Alvarado moest zich vanuit de achterhoede weer opwerken naar voren in de race over zeven rondes. Ze kwam niet verder dan de vierde plaats, op 1 minuut en 45 seconden van winnares Van Empel.