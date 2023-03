Fabio Jakobsen slaat meteen toe in eerste massasprint Tirreno-Adriatico

Daarna lagen er geen noemenswaardige hindernissen meer op het parkoers. De ploegen hadden dan ook alle tijd om hun sprinter in stelling te brengen. Jakobsen timede het beste in de kilometerslange finishstraat. De renner van Soudal-Quick Step klopte de Belg Jasper Philipsen, die in de voorbereiding op de sprint steun kreeg van Mathieu van der Poel. De Colombiaan Fernando Gaviria eindigde als derde, Dylan Groenewegen bleef steken op plaats zeven.

Jakobsen twijfelt nog na sprint

De 26-jarige Jakobsen wist niet meteen dat hij had gewonnen. ,,Ik had best veel snelheid, maar het was krap. We hebben dit seizoen ook al zoveel fotofinishes gehad. Gaviria ging best vroeg aan en ik moest reageren, net als Philipsen. Er zijn hier zoveel goede sprinters. Maar ik denk dat ik in orde ben”, zei de 26-jarige sprinter die vorige week nog onderuitging in de wielerkoers Le Samyn. ,,Op de fiets heb ik weinig problemen. Maar ik voel het wel als ik trappen oploop. Dus straks in het hotel neem ik maar weer de lift.”