Fabio Jakobsen opnieuw geopereerd aan gezicht

Dubbelslag voor Tim Wellens in Ster van Bessèges

5 februari Met zijn 31ste profzege heeft Tim Wellens de eerste overwinning geboekt in 2021. De renner van Lotto-Soudal won de derde etappe in de Ster van Bessèges. Het betekende een dubbelslag voor de Belg, die de leiding in het algemeen klassement overnam van de Fransman Christophe Laporte.