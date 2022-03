Fabio Jakobsen krijgt vertrouwen van ploeg en debuteert in Milaan - San Remo

Zijn ploeg twijfelde lang om Jakobsen op te stellen in ‘La Primavera’. De sprinter beschikt op dit moment misschien wel over de snelste benen van het peloton, maar het is de vraag of hij de klimmetjes in de finale van Milaan - San Remo kan overleven. Jakobsen denkt van wel, en zijn ploeg nu dus ook. Ook als Alaphilippe erbij was geweest, had Jakobsen zijn debuut gemaakt.



Dit seizoen imponeerde Jakobsen door zes overwinningen te boeken. Hij schreef onder meer een etappe in Parijs-Nice op zijn naam en was de sterkste in de semiklassieker Kuurne-Brussel-Kuurne.