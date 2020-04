Fabio Jakobsen kiest zijn top 3: ‘Hoe moeilijker, hoe mooier de zege’

Door Daan Hakkenberg



Een beetje vreemd is het wel, om Fabio Jakobsen nu al te vragen naar zijn mooiste zeges. Pas 23 jaar en koud twee jaar profwielrenner bij Deceuninck Quick-Step. Aan de andere kant, zijn carrière is pril maar Jakobsen kwam al wel zeventien (!!!) keer juichend over de finish. In kleine wedstrijden, bij het Nederlands kampioenschap en in een grote ronde.



Jakobsen won al meer dan de meeste profrenners ooit zullen doen. En hij gaat nog veel meer winnen. Dus zelf vindt hij het ook helemaal niet zo’n gekke gedachte om tussentijds - op de dag dat normaal gesproken de Scheldeprijs gereden zou worden - een top drie van mooiste zeges te maken. Daarbij, Jakobsen is recht voor zijn raap, praat bijzonder doordacht over wielrennen en de kunst van het winnen in het bijzonder.