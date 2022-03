Fabio Jakobsen in Milaan-San Remo? Hijzelf wil graag, maar de ploeg twijfelt

,,We zijn er nog niet uit”, zegt ploegleider Tom Steels bij Sporza. ,,Het houdt ons ook bezig, maar we wachten eerst nog een paar dagen af. De selectie is nog niet rond.”



Jakobsen is vlammend aan dit prille wielerseizoen begonnen. De 25-jarige sprinter uit Heukelum boekte al zes zeges, waaronder Kuurne-Brussel-Kuurne en gisteren een rit in Parijs-Nice. Daar klopte hij onder anderen Wout van Aert, oud-winnaar van Milaan-San Remo.

Volmondig ja

Op de vraag of hij de Italiaanse voorjaarsklassieker wil rijden, antwoordde Jakobsen dan ook met een volmondig ja. Milaan-San Remo is een lange, grotendeels vlakke koers, waar het altijd de vraag is welke sprinters het klimmetje de Poggio diep in de finale overleven.

,,Je moet erop rekenen dat je Milaan-San Remo tien keer moet rijden om als sprinter één of twee kansen te krijgen”, zegt Steels, die niet vindt dat Jakobsen onder druk wordt gezet. ,,Nee, het is een heel nuchtere kerel. Hij heeft het volste vertrouwen in de beslissingen van de ploeg. Maar hij is er wel mee bezig.”

Milaan-San Remo staat zaterdag 19 maart op het programma. Tot dusver won er drie keer een Nederlander: Arie den Hartog (1965), Jan Raas (1977) en Hennie Kuiper (1985). Jakobsen rijdt op dit moment de derde rit van Parijs-Nice.

