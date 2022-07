Fabio Jakobsen geniet na ‘ongelooflijke’ ritzege: ‘Het klinkt simpel, maar dat was het niet’

Met video,,Vandaag is een ongelooflijke dag", aldus Fabio Jakobsen na zijn zwaarbevochten zege in de tweede etappe van de Tour de France. De Nederlander was in Denemarken de snelste in de massasprint .

,,Het is een lang proces geweest", zei Jakobsen, refererend aan zijn zware val tijdens de Ronde van Polen van twee jaar geleden. De sprinter van Quick-Step Alpha Vinyl liep zware verwondingen op, lag in coma, maar knokte zich terug. ,,Het is stap voor stap gegaan. Veel mensen hebben me geholpen en dit is voor hen. Ik geniet van het fietsen en wil iedereen bedanken die me heeft geholpen.”

De etappe werd in de slotfase ontsierd door de nodige valpartijen, maar Jakobsen wist buiten schot te blijven. ,,De ploeg heeft me goed voorin gehouden na die brug, Morkov zette me af bij Van Aert in het wiel. Sagan en ik raakten elkaar daarna, maar we bleven gelukkig overeind. In de laatste 150 meter kon ik sprinten. Het klinkt simpel als ik het zo vertel, maar dat was het niet. Ik droom al 15 jaar over het winnen van een rit in de Tour.”

Volledig scherm Fabio Jakobsen. © Pool via REUTERS

,,Het is ongelooflijk dat ik nu hier kan winnen, bij mijn debuut in de Tour. Dit is de grootste wedstrijd op aarde en als sprinter wil je hier staan. Ik hoop dat de mensen genoten hebben.”

Na de finish volgde direct een innige omhelzing met ploeggenoot en geletruidrager Yves Lampaert. De Belg raakte zijn gele trui kwijt aan landgenoot Wout van Aert, die vandaag net als gisteren tweede werd.

Luister hier naar de podcast van In Het Wiel, met Hidde van Warmerdam en Thijs Zonneveld:

Volledig scherm Fabio Jakobsen heeft de zege te pakken. © BELGA

