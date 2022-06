Fabio Jakobsen doet het helemaal alleen in België na chaotische Gouden Kilometer, ook Tadej Pogacar wint

In de vlakke slotetappe stond de eindzege nog op het spel en de beslissing zou vallen in de Gouden Kilometer. Daarin waren bonificatieseconden te winnen en Tim Wellens en Jakobsens ploeggenoot en klassementsleider Mauro Schmid zetten alles op alles om die te pakken. Wellens won de eerste tussensprint, maar daarna werd de Belg door Schmids ploeggenoot Yves Lampaert meerdere keren hardhandig aan de kant gezet. Hierdoor kon Schmid bij de volgende tussensprints precies voldoende seconden pakken om de eindzege veilig te stellen.

Wellens baalde na afloop stevig, maar hield zich redelijk op de vlakte over het gedrag van zijn landgenoot. ,,Zelfs als ze hem diskwalificeren, win ik de race nog niet.”

Door al het gedoe in die Gouden Kilometer moest Jakobsen het in de eindsprint helemaal zelf uitzoeken. ,,Het eerste doel van de ploeg was de eindwinst en daar gebruikten we zoals afgesproken de hele ploeg voor. Daarna zocht ik mijn eigen weg en dat ging ook. Ik kan het ook zonder Michael Morkov, maar dat maakt het wel moeilijker.”

Ronde van Slovenië

Tadej Pogacar heeft de Ronde van Slovenië gewonnen. De topfavoriet van de Tour de France won vanmiddag de laatste etappe én het eindklassement. In een sprintje bij de vijfde en laatste rit klopte Pogacar Matej Mohoric. Het tweetal was met Rafal Majka ontsnapt op het laatste klimmetje van de dag, een rit tussen Vrhnika naar Novo Mesto over licht heuvelachtige wegen. De Pool kon zich niet mengen in de ritzege, waardoor het een gevecht werd tussen de twee Slovenen.

Pogacar bleef in de afsluitende etappe van Vrhnika naar Novo Mesto op de korte steile klim voor de finish alleen vooraan over met landgenoot Matej Mohoric. In de afdaling kon ook Majka terugkeren. Mohoric ging de sprint in Novo mesto aan, maar werd nipt geklopt door de tweevoudig Tourwinnaar.

Voor Pogacar was het de tweede ritzege in deze Ronde van Slovenië. Majka won twee andere ritten. Dylan Groenewegen was in de tweede etappe de beste in de massasprint.

Route d’Occitanie

Michael Woods pakte vanmiddag de eindzege in de rittenkoers La Route d’Occitanie, in het zuiden van Frankrijk. De 35-jarige Canadees van Israel - Premier Tech zag in de vierde en laatste etappe zijn leiderstrui niet meer in gevaar komen. De rit van Les Angles naar Auterive werd in de massasprint gewonnen door Niccolò Bonifazio van TotalEnergies. De Italiaan bleef zijn landgenoot Matteo Moschetti en de Duitser Max Kanter voor. Woods had met zijn solozege in de derde rit de leiding in het klassement gepakt. Hij eindigde daarin bovenaan, met 1.16 minuut voorsprong op de Spanjaard Carlos Rodríguez. Jesús Herrada, ook uit Spanje, werd derde.