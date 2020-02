Extra baanrenner naar Spelen? Bond kan keuze tussen Hoogland en Büchli voorkomen

Beide baanrenners, woensdag in actie op de eerste dag van de WK in Berlijn, zijn kandidaat om in Tokio op de teamsprint als ‘derde man’ de eindtijd neer te zetten.

Het aantal wielrenners dat kan worden ingeschreven voor de Spelen is gelimiteerd. Thorwald Veneberg, algemeen directeur van de KNWU, noemt de keuze om Jan-Willem van Schip aan de wegploeg toe te voegen de meest voor de hand liggende optie als er een vierde baansprinter meegaat naar Tokio. Van Schip, op de baan kanshebber op het onderdeel omnium, zou dan in de wegrace de eerste uren nog van waarde kunnen zijn.

Er is nog een alternatief in het mountainbiken. Mocht daar Mathieu van der Poel of Milan Vader door een blessure wegvallen, dan kan Hoogland als mountainbiker worden ingeschreven, maar gewoon op de baan uitkomen. Daarvoor nam hij in augustus deel aan een MTB-wedstrijd. ,,Hij moest voldoende UCI-punten pakken om eventueel als mountainbiker te kunnen worden ingeschreven. Dat is gelukt”, aldus Veneberg.

Het komende WK is bepalend voor de keuze. Veneberg: ,,Als de sprinters daar presteren zoals ze dat de afgelopen jaren hebben gedaan, tonen ze aan dat ze meer kans hebben op meerdere medailles. Vervolgens bekijken we de totale situatie, ook bijvoorbeeld de vorderingen bij de wegrenners en hun focus richting de Spelen. Dan maken we een keuze waarvan we denken dat die gerechtvaardigd is.”

Op de teamsprint komen drie renners de baan op. Met een extra sprinter kan bondscoach Hugo Haak in Tokio bij een van de drie optredens een andere ‘afmaker’ inzetten. Van Hoogland hoeft het niet. ,,Ik rijd die drie races het liefst zelf, omdat de ervaring leert dat ik op zo’n dag alleen maar beter word. Bovendien kost het me mogelijk een plek op de keirin.”