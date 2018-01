Ewan pakt leiderstrui na zege in tweede etappe Tour Down Under

Ewan, die zijn zevende ritzege boekte in de Tour Down Under, nam de leiderstrui over van André Greipel. De Duitse sprinter, die de eerste rit had gewonnen en daarmee zijn zeventiende etappezege boekte in de Australische wielerronde uit de WorldTour, speelde geen rol van betekenis in de sprint. Hij was gelost op een klimmetje vlak voor de finish en verloor meer dan zeven minuten. ,,Ik was er ook niet zeker van dat ik na die klim nog erbij zou zitten, maar mijn teamgenoten hebben perfect werk geleverd'', zei winnaar Ewan aan de finish.



Er waren wel wat tijdverschillen aan de meet. Tom-Jelte Slagter (Dimension Data), Sam Oomen (Team Sunweb) en Robert Gesink (LottoNL-Jumbo) zaten in de eerste groep. De Tour Down Under vervolgt morgen met de derde etappe van Glenelg naar Victor Harbor over 120,5 kilometer, normaal gesproken weer een rit voor de sprinters. De etappe was oorspronkelijk 146,5 kilometer, maar is ingekort vanwege het extreme weer.