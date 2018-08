Ewan opvolger Greipel bij Lotto-Soudal

Moscon vijf weken geschorst na klap in Tour de France

14:52 Gianni Moscon mag vijf weken niet in actie komen. De internationale wielrenunie UCI legde de renner van Sky die straf op omdat hij in de vijftiende etappe van de Tour de France een klap uitdeelde aan de Fransman Elie Gesbert. Moscon werd daarna uit de Tour gezet. De Italiaan bood naderhand uitgebreid zijn excuses aan, maar de UCI was onverbiddelijk.