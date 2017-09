Ewan onklopbaar in de sprint, Boom blijft leider in Groot-Brittannië

De leiderstrui blijft met nog twee etappes te gaan in handen van Lars Boom.

Ewan profiteerde van een slecht ingeschatte bocht in het sprinttreintje van Gaviria. De Tsjech Zdenek Stybar en de Argentijn Maximiliano Richeze moesten in de remmen, waarop de Australiër de sprint vroeg aanging en een gaatje sloeg. Hij was vervolgens niet meer bij te halen door de Colombiaanse sprinter van Quick Step.

In de Ronde van Groot-Brittannië volgt zaterdag de koninginnenrit van Hemel Hempstead naar Cheltenham met in de slotfase de steile beklimming van Cleeve Hill.