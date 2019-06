Evenepoel grijpt eerste profzege in Zottegem

Ongeluk Froome Terugkomen na horrorval? Het kan!

14:46 Chris Froome (34) is geopereerd aan een gebroken bovenbeen, heup, elleboog en ribben nadat hij gisteren hard tegen een muur klapte in de Dauphiné. Betekent dit het einde van Froomes profcarrière? Niet per se. Deze renners bewezen - bijna allemaal - het tegendeel.