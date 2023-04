Ethan Vurnon sprint naar zege in tweede etappe Ronde van Romandië, grote groep rijdt verkeerd

Vooraf was moeilijk te voorspellen of een sprinter of een aanvaller de winst zou grijpen. Dit omdat de etappe richting La Sernier vele heuvels kende en zeker één behoorlijke klim. Uiteindelijk eindigde het toch in een massasprint, waarin Vernon de beste bleek, nipt voor Thibau Nys en Milan Menten. Romain Bardet werd vierde. Het is al de tweede zege voor Soudal-Quick Step, dat gisteren via Josef Cerny al de proloog won. Dankzij de bonificatieseconden nam Vernon de leiderstrui over van zijn Tsjechische ploeggenoot,