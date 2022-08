Ethan Hayter wint Ronde van Polen, Arnaud Démare sprint naar zege in slotrit in Krakau

De Britse wielrenner Ethan Hayter heeft de Ronde van Polen op zijn naam geschreven. In de slotrit naar Krakau kwam de leidende positie van de 23-jarige Brit in het algemeen klassement niet meer in gevaar.

Hayter had donderdag in de door Thymen Arensman gewonnen klimtijdrit de leiding genomen in de Poolse etappekoers uit de WorldTour. Arensman klom in de tijdrit naar de tweede plaats in het klassement op 11 seconden van Hayter, maar de slotrit leende zich niet voor een aanval op de gele leiderstrui.

De zege in de afsluitende zevende etappe over 177,8 kilometer van Skawina naar Krakau ging naar Arnaud Démare. De Fransman was de sterkste in de massasprint. Démare (Groupama-FDJ) versloeg onder anderen Olav Kooij, de Nederlandse sprinter van Jumbo-Visma die de eerste etappe had gewonnen en nu als tweede over de finish kwam. Kooij ging de sprint van ver aan, maar Démare reed hem aan de andere kant van de weg hard voorbij.

Govekar wint in Ronde van Burgos

Matevz Govekar heeft de vierde etappe in de Ronde van Burgos op zijn naam geschreven. De 22-jarige Sloveense wielrenner van Bahrain Victorious was in de rit over 169 kilometer van Torresandino naar Ciudad Romana de Clunia de snelste van een kopgroep van zeven man. De Fransman Valentin Retailleau werd tweede, voor de Israëliër Omer Goldstein.

De voor Frankrijk uitkomende Pavel Sivakov, die donderdag de derde etappe won, blijft leider in het algemeen klassement. Hij heeft 23 seconden voorsprong op de Colombiaan Santiago Buitrago.

Govekar won eerder dit seizoen de proloog van de Istrian Spring Trophy en hij werd, achter Kristijan Koren, tweede in het nationaal kampioenschap van Slovenië.

Zaterdag is de laatste etappe in de Ronde van Burgos, die vorig jaar werd gewonnen door de Spanjaard Mikel Landa. Het peloton rijdt dan van Lermas naar Lagunas de Neila. De aankomst is bergop.

Matevz Govekar komt juichend over de streep in Clunia.