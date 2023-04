Ethan Hayter met groot machtsvertoon naar ritwinst én leiderstrui in Ronde van Romandië

Ethan Hayter heeft Ineos Grenadiers een dubbelslag geslagen in de Ronde van Romandië. Na een open finale was de Brit duidelijk de beste in de sprint van een uitgedund peloton. Het leverde de 24-jarige renner uit Londen tevens de gele leiderstrui op.

Na de proloog en de eerste ‘echte’ etappe, in beide gevallen met dagsucces voor Soudal Quick-Step, ging het ook vandaag weer op en af in de Ronde van Romandië. Gestart werd in de Franse Bourgogne, waarna het klimwerk iets serieuzer zou worden na het passeren van de Zwitserse grens. Op het menu stonden drie colletjes van de tweede categorie en twee van de derde, met de finish op een ongecategoriseerd klimmetje in Le Chaux-de-Fonds.

Vanuit het vertrek duurde het zo’n 20 kilometer totdat er een groepje van drie weg wist te rijden uit het peloton. De drager van de bollentrui Julien Bernard (Trek-Segafredo), Tom Bohli (Tudor Pro Cycling Team) en Gleb Brussenskiy (Astana) vonden elkaar en sprokkelden drie minuten. Heel kansrijk was de vlucht niet, al helemaal omdat Jumbo-Visma op kop zat te sleuren in de grote groep. En toen kwamen de drie vooraan op een kleine 70 kilometer van de finish ook nog voor een dichte spoorwegovergang te staan. Al snel passeerde de trein en konden de renners hun weg vervolgen, maar knullig was het wel en het kostte de leiders bovendien een deel van hun voorsprong.

Uiteindelijk rekende de Jumbo-trein één voor één de koplopers in, terwijl ook aan de achterkant van het peloton de nodige renners moesten lossen. Zo werd klassementsleider Ethan Vernon bijvoorbeeld al vroeg kwijtgespeeld door het beulswerk van met name Robert Gesink. Op zo’n 12 kilometer van de finish lag er nog een ‘muur’ met stijgingspercentages tot 10% en daar barstte het aanvalsgeweld los, al was het lastig om los te komen uit het peloton. Zo passeerde de grote groep intact de top.

Volledig scherm Robert Gesink levert kopwerk in het peloton. © photo: Cor Vos

Het werd vervolgens een open finale waarin er veel naar elkaar gekeken werd. Met nog 2 kilometer te fietsen pakte een drietal Ineos-renners de kop. Zij hadden Ethan Hayter aan boord, de aangewezen man voor dit werk. En dat bleek. Nadat zijn laatste knecht had overgegeven, was het de Brit die er geen misverstand over liet bestaan. Juan Ayuso en Romain Bardet werden respectievelijk tweede en derde, maar kwamen nooit echt in de buurt van Hayter.

Zo nam Hayter ook meteen de leiderstrui over van zijn landgenoot Vernon. In de tijdrit van morgen verdedigt hij een voorsprong van 6 seconden op Jumbo-renner Tobias Foss en Rémi Cavagna van Soudal Quick-Step. In het weekend moet er met name op zaterdag nog stevig geklommen worden in Zwitserland.

Klassementen

Etappeschema

Wielerkalender 2023

Wanneer is de Tour de France? Op welke dagen is het WK en wanneer moet ik mijn agenda vrijhouden voor de Ronde van Lombardije? Check hier wanneer jouw favoriete koers staat gepland voor dit jaar.

Deelnemerslijst

