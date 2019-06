Etappezege Sánchez in Ronde van Zwitserland

Kasper Asgreen uit Denemarken (Deceuninck - Quick Step) finishte als vierde en is de nieuwe leider in het klassement. De winst in de openingsrit, een individuele tijdrit, ging zaterdag naar de Australiër Rohan Dennis. Hij is nu derde, Sagan staat tweede.



Sánchez sprong 10 kilometer voor de finish weg uit de kopgroep. De samenwerking om hem terug te halen verliep niet goed, waardoor Sánchez solo naar de overwinning reed. Voor Astana betekende het de tweede overwinning op zondag, na de eindzege van de Deen Jakob Fuglsang in het Critérium du Dauphiné.



Koen Bouwman was op de negentiende plek de beste Nederlander. In het klassement neemt hij de 38e plek in, op 47 seconden van Asgreen. Wilco Kelderman is 61e op 1.29.