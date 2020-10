Etappe 2: Tour door Navarra biedt kansen voor Dumoulin en Roglic

Vuelta wacht, maar ‘tijd­rit-Tour’ gloort ook al voor Dumoulin

17 oktober Met de Vuelta begint Tom Dumoulin dinsdag in Irun aan zijn tweede grote ronde van dit wielerseizoen, maar zijn gedachten zullen soms toch ook al afdwalen naar volgend jaar. De Tour de France van 2021 krijgt namelijk steeds meer contouren die hem goed zullen bevallen. Niet in de laatste plaats omdat er twee substantiële tijdritten in het parkoers lijken te zitten.