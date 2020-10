Etappe 17: Loodzware bergrit op het lijf geschreven van Kelderman

Video Van Aert over rivaliteit met Van der Poel: ‘Ik ga me zondag niet nog eens laten vangen’

15 oktober In een video-interview met de Belgische krant Het Laatste Nieuws blikte Wout van Aert vandaag vooruit op de Ronde van Vlaanderen. Hij kwam daarbij nog eens terug op Gent-Wevelgem van afgelopen zondag. De Belg van Jumbo-Visma zei na de finish dat Mathieu van der Poel ‘liever wilde dat ik verloor dan dat hij zelf won’. Van dat idee is Van Aert niet afgestapt. ,,Ik ga me geen tweede keer laten vangen.”